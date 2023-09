A composição e o calendário da fase de grupos da Allianz Cup, já com Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga

há 18 min 12:32

Os quatro grupos da 3.ª fase da Allianz Cup foram sorteados esta segunda-feira na sede da Liga Portugal, no Porto.



O FC Porto, atual detentor do troféu, ficou inserido no Grupo D juntamente com Estoril e Leixões. Já o campeão nacional Benfica vai medir forças com Arouca e AVS SAD no Grupo B. O Sporting ficou no Grupo C e terá pela frente Farense e Tondela, enquanto o Sp. Braga vai defrontar Casa Pia e Nacional no Grupo A.