Luisão deixa 'receita' para sucesso na Allianz Cup: «Ter uma abordagem diferente da última época»

Luisão, diretor técnico do Benfica, abordou esta segunda-feira o sorteio da fase de grupos da Allianz Cup , o qual ditou que as águias vão defrontar Arouca e AVS SAD."Sabemos da dificuldade que é defrontar o Arouca e há também o AVS SAD. Sabemos da dificuldade desta competição. Tem crescido a cada ano", começou por referir o antigo defesa dos encarnados, que deixou a receita para o sucesso esta época."Já levantei [a taça da Allianz Cup] várias vezes graças ao clube. Temos de ter uma abordagem diferente da última época e logo no primeiro jogo, porque queremos estar na final four e vencer", vincou.