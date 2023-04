Guarda Desportiva já desceu e não vai à Madeira para poupar dinheiro

O jogo da 24ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal entre Machico e Guarda Desportiva marcado para as 18 horas desta terça-feira não vai realizar-se.Record apurou que a equipa do interior, já despromovida aos distritais, informou a AD Machico que não iria viajar até à Madeira, face ao elevado preço dos voos em período de férias da Páscoa.A vitória por 3-0 será, assim, atribuída ao Machico, como consequência da falta de comparência do Guarda Desportiva.