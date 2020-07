Olhanense satisfeito com suspensão provisória das subidas de Vizela e Arouca à 2.ª Liga

O presidente da SAD do Olhanense congratulou-se esta terça-feira com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de suspender as subidas de Vizela e Arouca à 2.ª Liga, e acredita que "vai ser feita justiça".

"Estamos, naturalmente, satisfeitos com a decisão, mostra que os tribunais perceberem que o que aconteceu foi uma injustiça", disse Luís Torres à agência Lusa, acrescentando: "Tecnicamente ainda não ganhámos nada".

A decisão anunciada pelo TAD surge na sequência de uma providência cautelar interposta pelo Olhanense, depois da Federação Portuguesa de Futebol ter decidido, em maio, concluir de forma antecipada o Campeonato de Portugal, indicando para a promoção à II Liga Vizela e Arouca, os dois clubes com mais pontos à data da suspensão da prova.

O Olhanense, que à data da interrupção da competição liderava a série D, considerou, de imediato, que a decisão de promover o Vizela e o Arouca "viola a verdade desportiva" e referiu que o objetivo era qualificar-se para o play-off de subida e não fazer melhor do que os outros líderes de séries.

Luís Torres assegura que depois desta decisão, o clube "aguarda serenamente que o tribunal marque a data da audiência" para que haja uma decisão final.

"Acreditamos que a razão está do nosso lado", disse, acrescentando que caso o tribunal dê razão ao clube "compete à federação e à Liga arranjar soluções", para que seja possível o início das competições.

À data da suspensão da competição, devido à pandemia de covid-19, Vizela (A, com 60 pontos), Arouca (B, 58), Praiense (C, com 53 pontos) e Olhanense (D, 57) lideravam as séries do Campeonato de Portugal.

Já o Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e Castelo Branco e Real Massamá seguiam nas posições imediatas, de acesso aos play-offs de subida, com 52, 50, 42 e 57 pontos, respetivamente.

Os seis clubes têm contestado a decisão, defendendo que era possível disputarem os play-offs de acesso à 2.ª Liga.