Tiago Zorro destaca caminhada do Atlético e atira: «Ser campeão seria a cereja no topo do bolo»

Tiago Zorro, treinador do Atlético, não tem dúvidas de que conquistar o Campeonato de Portugal amanhã diante do Vianense, em pleno Estádio Nacional, seria a cereja no topo do bolo para o reerguer dos lisboetas, isto uma época depois de o emblema de Alcântara ter vencido a 1.ª divisão da AF Lisboa e regressado às competições nacionais. Pode, portanto, ser o segundo troféu em dois anos para um clube que há bem pouco tempo competia na 2.ª Liga – a última participação foi em 2015/16."O clube fez um longo caminho após a queda [às distritais]. Foram seis anos, veio de baixo. Tivemos felicidade e competência neste grupo fantástico, que no ano passado nos fez ser campeões da AF Lisboa. Entrámos neste campeonato com perspetivas de permanência e conseguir esse objetivo o mais cedo possível, mas as coisas foram acontecendo e chegamos aqui após reformularmos os objetivos, isto é, quando percebemos que era possível subir, o que alcançámos na semana passada", começou por dizer na conferência de imprensa conjunta de antevisão ao jogo."Isso [a subida] foi claramente o feito mais importante. Ser campeão seria sem dúvida a cereja no topo do bolo para o Atlético. O nome do clube já está a aparecer. Claro que seria fantástico sermos campeões, seria algo muito positivo para o nosso clube, mas sentimos os que gostam do clube novamente perto e isto é uma oportunidade para todos. Para jogadores, treinadores, mas também para a gente do Atlético, de Alcântara, para quem vive o clube. Não é todos os anos que isto acontece", atirou.De resto, o técnico de 42 anos lamentou o facto de estar suspenso devido à expulsão no jogo da última jornada da fase de subida, contra o Pêro Pinheiro,. "Ontem tivemos conhecimento do castigo ao final do dia, por volta das nove da noite. Fui expulso na semana passada e se a final fosse na segunda-feira poderia estar no banco, mas como é domingo não vou estar. Fala-se tanto em bom senso, parece-me que houve aqui alguma falta dele...", desabafou.