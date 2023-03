Lance surreal no distrital de Santarém: Manecas despenalizado de suspensão de 45 dias

Emanuel Lopes, capitão do Caxarias conhecido no mundo do futebol como Manecas, viu revogada a suspensão por 45 dias aplicada na sequência de um lance no jogo com o Riachense em que fez tocar a bola no árbitro ao prepará-la para bater um livre.O Conselho de Disciplina reverteu a decisão, tomada com base no relatório do árbitro Adelino Dias, ao ver as imagens do lance da Série B da 2ª Divisão da AF Santarém, determinando que não houve qualquer agressão ou comportamento incorreto do jogador de 29 anos.Manecas, recorde-se, já cumpriu um jogo da suspensão agora revogada, frente ao Abrantes e Benfica, no passado domingo.