Alan também jogou sem público e reconhece: «Parece que estávamos dentro de uma garagem»

O delicado momento pandémico obriga a que o público esteja afastado do futebol por tempo indeterminado. Alan, ex-jogador de FC Porto e Sp. Braga, recuou no tempo e recordou o único embate que jogou sem adeptos nas bancadas...fazendo uma comparação bastante curiosa.





"Muda completamente o jogo. Já joguei um encontro sem público, foi o Inter- FC Porto [fase de grupos da Liga dos Campeões da época 2005/06]. Os adeptos do Inter estavam castigados e fizemos um jogo em San Siro sem ninguém. Aquilo fazia eco… parecia que estávamos a jogar numa garagem (risos). Ás vezes temos uma jogada em mente, mas de repente ouves o treinador a falar e cometes um erro. O que é normal. E hoje em dia está a acontecer precisamente isso. Não sentir o calor e o apoio do público é horrível. (…) Às vezes estava focado na minha tarefa e o treinador dizia-me ‘diz aquele para fazer isto’. Era complicado. Alguns treinadores corriam a linha toda e eu tive um desses. Durante um jogo tive que lhe dizer ‘o mister está a correr mais do que muitos de nós que estamos dentro do campo’", recordou Alan, durante o ' Record Talks Allianz Cup' Ricardo também acrescentou. "Antes ainda podíamos dizer que o barulho que vinha das bancadas era muito e que não tínhamos ouvido as indicações do treinador… agora não dá para arranjar desculpas", afirmou, entre risos.