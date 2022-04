Três agressões a árbitros registadas no futebol distrital

Registaram-se este domingo mais três agressões a árbitros nos escalões distritais - o que faz ascender a mais de uma dezena de agressões a juízes de partidas de futebol e futsal em menos de dois meses.Um jogador do Perafita, no jogo com o Campo, já depois de ter sido substituído, e quando a sua equipa vencia por 2-1, aos 83’, agrediu um dos assistentes do árbitro Diogo Oliveira. Outro incidente foi com o jogador Ricardo Santos da AD Oeiras e no Vila Fria 1980 - Adecas da AF Viana Castelo foi um adepto a agredir o árbitro."Espero que ambos tenham um castigo exemplar e célere. Tudo o que seja menos de pena de prisão efetiva, irradiação da pratica de qualquer desporto e proibição para sempre de entrada em recintos desportivos é demasiado benevolente para estes atos cobardes que estão a matar o futebol de base", publicou Luciano Gonçalves, presidente da APAF, nas redes sociais."Volto a frisar, temo que o futebol e a sociedade civil fiquem com as mãos cheias de sangue se nada fizermos. Desculpem a frieza, mas enchi-me de vergonha da inoperância, irresponsabilidade e negligência de todos nós que estamos no futebol, este silêncio é estarrecedor. Somos todos culpados, sim, mais que não seja pela negligência e pela inoperância", acrescentou.