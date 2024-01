Fabril do Barreiro volta a ter instalações assaltadas

O Fabril do Barreiro voltou a ser alvo de um assalto. Depois de o, o clube revelou nas redes sociais que o Estádio João Pedro, onde treinam e jogam as camadas jovens do emblema do Campeonato de Portugal, também foi destruído e que se encontra neste momento sem luz, pelo que ainda não se sabe quando poderá ser retomada a atividade."Enquanto se festejava o virar do ano, as instalações do GD Fabril voltavam a ser assaltadas. O vandalismo não está a ser travado e assim torna-se difícil trabalhar e oferecer as condições mínimas aos nossos atletas. Dada a dimensão dos estragos ainda não sabemos quando estarão reunidas as condições para retomar a atividade normal, já que não há luz no estádio João Pedro. As tristes imagens refletem o quão cinza começou o ano 2024 para o GD Fabril...", pode ler-se na publicação no Facebook.