FPF celebra recorde de federados no 109º aniversário

A FPF festeja esta sexta-feira o seu 109.º aniversário e celebra mais um registo marcante. Os 213 322 praticantes federados em futebol masculino, futsal masculino, futebol feminino, futsal feminino constituem um novo máximo histórico."Nos atletas federados, o objetivo que traçamos é atingir os 400 mil em 2030. Chegámos aos 213 mil num crescimento que tem sido constante, consistente e sustentado. Recordo que recentemente atingimos recordes no futsal e não tenho dúvidas que estes registos vão continuar a crescer", apontou Fernando Gomes, presidente da FPF.O dirigente comentou ainda no evento de celebração que contou com uma partida de Walking Football: "O foco está claramente na prática desportiva e na saúde física e mental, em todas as idades. Pensamos todos os dias em como pode ser útil para o País e este é mais um passo nesse sentido. A FPF lidera pelo exemplo, não tenham dúvidas que o nosso grande objetivo é colocar as pessoas com mais de 50 anos a praticar desporto. Queremos o País a mexer-se, porque os portugueses precisam e a saúde é fundamental."A fechar, o presidente da FPF apontou as metas para o futuro: "Vamos preparar o que aí vem: qualificação para o Euro e, posteriormente, o Mundial da Seleção Nacional AA, presença da Seleção Feminina no Mundial, participações das seleções jovens nos Europeus em 2023 – Portugal é um dos três países que está nas fases finais de sub- 17 sub 19 e sub-21; vamos lutar pelo apuramento das sub-19 feminino e as sub-17 deixaram-nos a garantia de um futuro brilhante não tendo conseguido a qualificação por manifesta infelicidade. Já disputámos 80 fases finais de todas as seleções e queremos sempre mais".