Futebol português despede-se de Vítor Oliveira: «Uma pessoa muito diferente de todas as outras»

Várias personalidades ligadas ao futebol português acorreram esta tarde ao Tanatório de Matosinhos para uma última homenagem a Vítor Oliveira, que morreu no sábado, aos 67 anos, depois de sentir uma indisposição enquanto caminhava.



"O Vítor todos estes anos esteve ligado ao futebol. Era a vida dele, não só o seu trabalho mas uma paixão. Todos sabemos postura e dignidade com que exerceu a profissão. Falamos do que construiu e dos títulos que ganhou, mas é insignificante para o homem que ele foi neste trajeto. Quem privou com ele, percebe e sente a falta que vai fazer. No meu caso, foi a pessoa que mais me marcou no futebol. Foi cinco anos meu treinador, foi depois meu diretor-desportivo no Leixões. Fomos adversários muitas vezes e desde 1988 que vivíamos sempre ligados, com grande amizade e sempre a ser aquela pessoa que me dava conselhos na hora certa. Marcou-me profundamente, é difícil de ser substituída e merece todo o nosso respeito e homenagem. Gostava muito do Vítor, era mesmo uma pessoa muito, muito diferente de todas as outras"."É uma pequena homenagem. Um homem que marca indubitavelmente o passado e presente do futebol profissional., Muito mais do que a morte de um grande técnico, a morte de um grande homem. Infelizmente os últimos tempos têm sido muito marcados por esta perca de gente muitíssimo importante e que teve papel relevante. É um momento de reflexão, de juntarmo-nos em comunhão e saber que são percas extraordinárias para o futebol português"."Era um amigo. Treinador era a profissão dele. A morte de alguém é sempre algo que nos toca, mas neste caso perder companheiro de muitos anos, de uma caminhada longa, é algo muito difícil. Quando se fala de alguém tão bom como ele, como homem, como pessoa, como treinador… Alguém que nos habituámos a estar juntos sistematicamente a falar de muita coisa da vida é sempre uma perda que marca muito. Foi muito duro quando soube da notícia, liguei ao Calisto e ele estava a chegar ao pé do corpo. Recorda-lo como homem, homem de família, paixão pela terra. Era um bairrista por excelência. Tinha orgulho enorme no pai, na mãe, era sempre algo que puxava para a conversa. Gostava muito dos amigos. Nunca conseguimos ser adversários e era a principal característica dele. Fora de campo não havia rivalidade. Tínhamos muito a ver um com o outro, se calhar pelo trajeto. Ele estudava no ISEC, eu no ISEL. Subimos de divisão ao mesmo tempo, ele no P. Ferreira e eu no Estoril. Quando vim para o FC Porto era uma das minhas principais companhias, todas as semanas jantávamos e ficámos companheiros e um dia vamos encontrar-nos lá em cima".