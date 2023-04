Há novos campeões na IberCup

Hoje é o dia de todas as finais da 12.ª edição do IberCup Cascais, torneio de futebol jovem que junta quatro mil jogadores de 270 equipas oriundas de 17 países e de queé o jornal oficial.Na final de futebol de 11 de jogadores nascidos em 2008, o Sporting e o Blackburn Rovers empataram (1-1) no tempo regulamentar, com os ingleses a marcarem mesmo nos instantes finais e a forçarem os penáltis, nos quais levaram a melhor por 4-1.Nos sub-13, os espanhóis do Málaga venceram por 1-0 os brasileiros do Goiás.Em futebol de 7, para os nascidos em 2015, o Benfica venceu os espanhóis de Rápido de Bouzas por 4-2, enquanto nos sub-10, o o Milan venceu o Benfica por 8-6. Entre os nascidos em 2012, o Málaga ganhou ao Sporting por 3-0.Ainda no futebol de 7, mas no feminino, para jogadoras nascidas em 2009, o Benfica triunfou por 4-2 na final com o SC Rio Tinto, mas no masculino sub-9 foi o Deportivo da Corunha a vencer os encarnados por 3-1.