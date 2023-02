Liga Portugal reuniu com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto

A Liga Portugal informou esta sexta-feira ter reunido com a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, na pessoa da sua presidente, Marta Gens. Em cima da mesa, esteve um dos assuntos do dia no futebol nacional: a segurança nos estádios."Um espetáculo mais seguro e familiar são valores que a Liga Portugal defenderá intransigentemente, sempre com o objetivo de proporcionar a melhor experiência possível para os Adeptos do nosso Futebol. Da reunião saiu também o reforço da disponibilidade da Liga Portugal para continuar a dialogar com adeptos e seus representantes, situação que já sucede frequentemente fruto do Grupo de Trabalho que junta o Departamento de Segurança da Liga Portugal com a APDA e a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD)", pode ler-se no comunicado publicado no site do organismo encabeçado por Pedro Proença.Ainda este mês, a APDA mostrou-se amplamente contra a nova lei que regula, de modo mais restringidor, a forma como são punidos os indivíduos que deflagrem ou possuam engenhos pirotécnicos nos estádios portugueses.