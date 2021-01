Ricardo e o segredo na hora de defender penáltis: «O marcador tem a faca e o queijo na mão»

Ricardo, ex-guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional, revelou qual o segredo de um guardião na hora de tentar travar os remates da marca dos 11 metros. No evento 'Record Talks Allianz Cup', Ricardo reconheceu que sempre teve uma habilidade natural neste capítulo do jogo e deu dicas importantes que podem ajudar os guarda-redes de Sporting e Sp. Braga, na final da Taça da Liga, marcada para hoje (19h45).





"Sempre me dei bem com isso… desde miúdo. Mesmo na escola, e os meus amigos de infância podem comfirmar, sempre adorei defender penáltis. Por vezes não tínhamos tempo para mais e as nossas brincadeiras eram marcar cantos ou penáltis. Quem falhasse ia à baliza. Depois desenvolvemos um certo tipo de abordagem nesses lances que não tem segredo nenhum. O verdadeiro segredo é o trabalho, a dedicação, o seres rápido, ágil, conseguires ler a linguagem corporal do adversário que tens à frente, conseguires que ele não te engane. Quem vai marcar tem sempre a faca e o queijo na mão. O guarda-redes tem sempre que tentar levar o marcador a fazer aquilo que ele quer que faça. Depois tens de ser um grande atleta: rápido, eficaz, felino. Tem que se ser o mais rápido a decidir... tens que ter feeling", afirmou, abordando ainda o famoso penálti que o próprio converteu frente a Inglaterra, no Euro2004."Marcar também não é nada fácil. Marquei vários penáltis ao longo da carreira e nunca falhei nenhum, mas recordo-me perfeitamente desse. O David James [então guardião da Seleção inglesa] tem dois metros de altura por dois de largura. Num momento daqueles, quem vai marcar tem que estar ciente do que está a fazer. É muito difícil marcar nestas condições... mas é mais difícil defender. Um penálti muito marcado é quase impossível de defender", sublinhou.