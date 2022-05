Rui Vitória: «Apercebi-me da riqueza que os treinadores portugueses podem dar aos clubes»

Rui Vitória assumiu que torceu pela Roma na final da Conference League,, e reconheceu que a diferença entre o panorama que se vive no futebol em Portugal e em países como Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália ainda é considerável."[A conquista foi] muito importante. Mourinho foi sempre o grande impulsionador das carreiras dos treinadores em termos internacionais e é mais uma marca portuguesa, tem sido inexcedível. As cinco finais que ganhou são de realçar. Fico muito contente por ele, pelo Tiago [Pinto] com quem trabalhei e merece o sucesso, e pelos jogadores portugueses. Torci pela Roma ontem por razões óbvias", começou por referir o treinador português no congresso '2 Build'."[É difícil para os clubes portugueses terem o mesmo sucesso?] Em termos de Europa sim, porque falamos de forças desiguais em termos de orçamento. Por mais que digamos que os orçamentos não ganham jogos, a maioria das equipas mais apetrechadas financeiramente estão lá nos momentos cruciais. Diria que vamos fazer um trabalho fantástico de reduzir distâncias com outras armas: a nossa qualidade organizativa, a qualidade individual dos jogadores, a capacidade dos treinadores fazerem com que as equipas portuguesas consigam crescer e, de vez em quando, ombrear com essas equipas. É muito difícil chegar a grandes momentos na Europa com o panorama que temos em Portugal. Basta olhar para os estádios e ver a lotação que têm em países como Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália. Olhamos para jogos da nossa Liga e para ter duas ou três mil pessoas é uma dificuldade em alguns estádios, enquanto jogo dessa dimensão não são assim nestas ligas. A diferença é grande", alertou Rui Vitória, que não se mostrou surpreendido com o facto de Amorim e Conceição terem sido associados ao comando técnico do PSG."Nada surpreendido. O treinador português tem muita qualidade. Têm aqui uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Acho perfeitamente normal, porque cada vez me apercebo mais da riqueza que os treinadores portugueses podem dar aos clubes. Temos capacidade de perceção do fenómeno desportivo, somos auto-formadores e temos grande capacidade de querer evoluir e estar em formações. É um salto grande dado em termos internacionais. Temos muito a dar no panorama europeu", elogiou.Questionado sobre se FC Porto e Sporting partem com ligeira vantagem sobre o Benfica devido ao facto de poderem manter os treinadores, Rui Vitória preferiu não se alongar mas deixou uma certeza."Estabilidade é fundamental para a continuidade dos projetos e sucessos das equipas, mas não vou por aí porque não quero estar a especificar em concreto os projetos de cada uma das equipas. De uma forma genérica, mantendo um lote de jogadores do ano anterior e o treinador, é preciso perceber onde se fazem os ajuste e retoques, mas as duas equipas irão ser fortes de certeza. O Benfica tem um caminho diferente desde dois clubes, mas são três clubes de dimensão grande. Qualquer um deles pode passar para a frente deste trio a qualquer momento", frisou o técnico que preferiu não comentar a mudança de paradigma nas águias com a contratação de um treinador estrangeiro, pedindo apenas "que seja um bom campeonato com boa qualidade, evolução de bons jogadores e aparecimento de bom futebol".Confrontado com o facto de ter sido associado ao Valencia, o técnico disse apenas que "têm aparecido várias opções" que prefere "não estar a falar", deixando uma garantia. "O que me guia é sentir paixão e motivação de ir para qualquer lado. Se isso não acontecer vou continuar encantado da vida, porque estou muito bem", garantiu, tendo ainda soltado um "muy bien" quando foi questionado sobre o seu castelhano. "Estou a brincar porque não quero que se orientem para aí", reforçou.