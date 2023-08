Sindicato inclui jovem refugiada da RD Congo no Estágio do Jogador

Decorre no Campus do Jogador, em Odivelas, a 21.ª edição do Estágio do Jogador, organizado pelo Sindicato, para que atletas sem clube realizem a sua pré-época e encontrem colocação.Os horizontes, porém, alargaram-se. Isto porque passou a ter a participação, pela primeira vez, de Elisabeth, uma jovem refugiada de 15 anos da República Democrática do Congo, que está há pouco tempo em Portugal e que teve a oportunidade de voltar a jogar futebol, desta vez num relvado e com balizas oficiais, e não na rua.O Sindicato dos Jogadores vincou nos seus meios oficiais a importância do momento, enfatizando o papel que o futebol pode ter ao nível da inclusão, integração e, acima de tudo, igualdade, primando pela ausência de barreiras linguísticas, étnicas ou de género.