Treinador do Lixa elogia "grande gesto do árbitro": «Motiva os miúdos e quebra preconceitos» Renato Ribeiro aplaude o facto do juiz ter confortado os seus jogadores após derrota num jogo de sub-10 da AF Porto





• Foto: DR