Hoje pode haver campeão de iniciados: siga o Sporting-V. Guimarães, em direto

há 1 horas 09:14

As contas do título

À entrada para esta 8.ª jornada, o Sporting lidera a competição com 19 pontos, mais 6 que o segundo classificado, precisamente o V. Guimarães, com 13. Benfica e FC Porto ocupam respetivamente o 3.º e 4.º lugar, com 12 e 10 pontos.



Classificação:



1.º - Sporting (19 pontos)

2.º - V. Guimarães (13)

3.º - Benfica (12)

4.º - FC Porto (10)

5.º - Sp. Braga (7)

6.º - Académica (0)