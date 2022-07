Rodrigo Moreira recebe alta após duas semanas de internamento

Rodrigo Moreira, avançado dos iniciados do FC Porto que caiu inanimado num duelo do campeonato nacional diante do V. Guimarães , disputado a 26 de junho, recebeu esta quinta-feira alta médica, depois de ter estado internado numa unidade hospitalar cerca de duas semanas a fazer tratamento e reabilitação neurológica, segundo adianta o FC Porto.De acordo com os dragões, Rodrigo Moreira "encontra-se bem-disposto e muito motivado para continuar a melhorar". Segue-se agora um período de "reabilitação com o Departamento Médico do FC Porto, não havendo ainda previsão para o regresso à prática desportiva."