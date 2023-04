APCVD abre processo na sequência das cenas de violência no Salgueiros-Pedras Rubras

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou, esta segunda-feira, a abertura de um "processo para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais" no duelo de juniores entre o Salgueiros e o Pedras Rubras, disputado no último sábado no Complexo Desportivo de Campanhã a contar para a 1.ª Divisão de juniores da AF Porto, que ficou marcado por cenas de violência entre adeptos, elementos do staff das duas equipas e jogadores. "Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a incidentes no jogo entre o Sport Comércio e Salgueiros e o Futebol Clube de Pedras Rubras, no Complexo Desportivo da Campanhã, no Porto, a contar para a 25.ª jornada do Campeonato Juniores A, 1ª Divisão, Série 2, 2022/23, competição organizada pela Associação de Futebol do Porto, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais daí resultantes. Caso resultem indícios da prática de ilícitos criminais, a APCVD encaminhará para o Ministério Público todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal" pode ler-se no comunicado, divulgado no site oficial da APCVD.O encontro, recorde-se, ficou marcado por alguns focos de tensão. O Salgueiros, de resto, acusa "vários adeptos do Pedras Rubras" de entrarem no terreno de jogo e agredirem atletas.