O Benfica empatou este domingo a um golo na visita ao V. Setúbal, em partida da 6ª jornada da Série Sul da fase de apuramento de campeão no nacional de juvenis.Simão Rodrigues adiantou os sadinos aos 16 minutos e as águias conseguiram o empate aos 87', por Miguel Constantinescu .Com este resultado, as águias deixam o rival Sporting, que goleou o Sacavenens e, isolar-se na liderança com mais 3 pontos.