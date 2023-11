Processo contra o treinador dos juvenis do Cartaxo foi arquivado

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém decidiu arquivar o processo disciplinar que tinha instaurado ao treinador dos juvenis do SL Cartaxo, Paulo Murteira. Segundo o comunicado, foi decidido "arquivar os autos por considerar não provados os factos de que vinha indiciado o agente desportivo", no processo disciplinar n.º 002-2023.

Recorde-se que o processo foi instaurado na sequência da expulsão de que o técnico foi alvo no jogo com o União de Tomar, depois do seu filho e jogador João ter sido igualmente expulso. Alegou então Paulo Murteira que o juiz expulsou o filho sem razão, depois deste lhe ter pedido para identificar o adepto que o insultou da bancada, isto poucos dias depois do falecimento da mãe.