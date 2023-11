Treinador dos juvenis do Cartaxo alvo de processo por publicação sobre arbitragem do jogo com o U. Tomar

O portal 'Notícias do Sorraia' avança, esta terça-feira, que foi instaurado um processo ao treinador Pedro Murteira na sequência de uma publicação no Facebook onde o mesmo criticou a decisão do árbitro Carlos Lopes, que expulsou o filho do técnico enquanto este, alegadamente, pedia ao juiz para intervir enquanto um adepto o insultava Recorde-se que, mais tarde, o árbitro veio a público dar a sua versão dos factos , garantindo que mostrou o cartão vermelho ao jovem João Murteira por "linguagem injuriosa e completamente inapropriada". O episódio ocorreu no duelo entre os juvenis do Cartaxo e o U. Tomar, da primeira jornada do distrital da AF Santarém.