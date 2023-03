Autoridade Tributária aprova plano de recuperação da Académica

A Académica comunicou este sábado que a Autoridade Tributária (AT) votou favoravelmente o plano de recuperação da SDUQ apresentado pelo clube. Recorde-se que o voto da AT tinha ficado em suspenso no dia 1 de março, quando os credores aprovaram o plano "A Associação Académica de Coimbra/OAF comunica que o plano de recuperação apresentado a votação no passado dia 1, foi aprovado por larguíssima maioria dos credores, depois de a Autoridade Tributária, que tinha pedido adiamento do seu voto, também ter votado favoravelmente.Este dia é um passo muito importante para a nossa instituição, que permitirá uma estabilidade certamente diferente para um futuro que pretendemos maior.A Direção não pode ainda deixar de agradecer ao Dr. Luís Filipe Pirré e seus colaboradores pela inestimável ajuda neste processo, sem a qual tudo teria sido bastante mais difícil. Deixamos também uma palavra de apreço ao Dr. João Cruz, administrador judicial, que permitiu que mesmo num processo complexo como este, o dia a dia da instituição não fosse afetado mais do que o estritamente necessário."