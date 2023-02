CD abre processo a Madureira e mais dez sanções disciplinares ao Canelas

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF abriu processos disciplinares a Fernando Madureira e ao Canelas, clube que também foi multado em 765 euros após os incidentes na receção à Sanjoanense, no passado dia 11, que resultou na exibição de 14 cartões amarelos e três vermelhos (estes, todos a jogadores da equipa de Pedro Lomba).O presidente do clube, Isaac Santos, também foi alvo de um processo disciplinar.Além disso, seis jogadores do Canelas (Alex Tanque, Bruno, Gabriel Tigrão, Gonçalo Monteiro, Bosingwa e Rodrigo Rosa) foram punidos com 15 dias de suspensão e multa de 510 euros, e outros dois (Gustavo Mendonça e João Matos) sancionados com 8 dias de castigo e coima de 255 euros.Estas suspensões, apurou, entram em vigor a partir do próximo dia útil, segunda-feira, dia 20.Antônio Carlos, Eduardo Souza e Leo Araújo, expulsos, cumprem um jogo de castigo, tal como Francisco Sousa, que viu o quinto amarelo.