Pedro Machado e o desafio no Ol. Hospital: «Sou treinador de projetos e de futebol, não de divisões»

Pedro Machado já trabalha aos comandos do Oliveira do Hospital e tem estreia marcada para dia 29, na deslocação ao 1.º de Dezembro, a contar para a 9.ª jornada (a última da 1.ª volta) da Série B.O emblema do distrito de Coimbra divulgou, nas redes sociais, uma entrevista com oito perguntas nas auaiz o técnico de 38 anos 'abriu o livro' e falou abertamente. Com um discurso ambicioso, explicou a decisão de sair do São João de Ver e regressar à Liga 3 onde, assume, quer "voltar a ser feliz", depois de ter assegurado a permanência com o Anadia na temporada passada. Pedro Machado, que assinou contrato até final desta época, abordou os objetivos da equipa técnica e da SAD, partilhou como pretende ver as suas equipas - "Que ganhem mas joguem bem." - e pediu: "Acreditem em nós. Há muita qualidade e talento.""Bastante positivas. Fiquei com o sentimento que existe a vontade de inverter o rumo e isso é o principal fator do dia de hoje.""Desde logo o facto de ser uma realidade superior, uma liga diferente e com muita visibilidade. O segundo aspeto foi acreditar muito naquilo que faço, no meu trabalho. E depois a grande vontade das pessoas para que fosse eu a pegar no barco."Acredito plenamente que vamos conseguir dar uma boa imagem, jogo a jogo, treino a treino. Tem de ser esse o foco, não há outro caminho. Melhorarmos em cada treino, sermos mais competitivos em cada jogo. Esse é o caminho e é esse o objetivo.""Costumo dizer que sou treinador de futebol, não sou de Liga 3 ou de Campeonato de Portugal. Tenho a felicidade de já ter passado por todos os patamares do futebol português e isso dá-me uma 'estaleca' diferente a olhar para as coisas. Já estive na 1.ª Liga, vários anos na 2.ª Lga, já fui feliz na Liga 3... Venho de ser muito feliz no Campeonato de Portugal e venho à Liga 3 para voltar a ser feliz. Sou treinador de projetos e de futebol, não de divisões.""Gosto muito que sejam organizadas. Jogar bem ou jogar mal, faz parte. Mas acredito que estamos sempre mais perto de vencer se formos organizados. Se a minha equipa jogar mal e for desorganizada, tenho a certeza que vou perder. Se jogar mal e for organizada estou muito mais perto de ganhar. [Gosto de] equipas agressivas, com a atitude forte em todos os momentos e que privilegiam o jogo associativo, a qualidade do jogador e do próprio jogo. Gosto muito que as minhas equipas joguem bem. Que ganhem mas joguem bem.""Pedir às pessoas que acreditem em nós, nestes jogadores. Há muita qualidade e muito talento [no plantel] e isso vai aparecer. Se as pessoas puderem ir apoiar-nos, e peço que o façam, podem pelo menos ter a certeza absoluta de que iremos defender e lutar por esta camisola e por esta terra. Em todos os treinos e jogos, em casa e fora.""Quero que cheguem os jogos. Estou com muita vontade. Já não existe aquela ansiedade. Depois no dia antes do jogo, sim, aquele 'bichinho'... Mas também quando perdermos isso não estamos no futebol a fazer nada, não é? Mas ansioso não.""Pela forma como eu e a a minha equipa técnica fomos recebidos. À estrutura pela vontade e força que fez para conseguir que fosse eu o treinador. De uma forma geral, peço que nos apoiem e estejam connosco. Vamos fazer tudo para deixar as pessoas aqui extremamente felizes."