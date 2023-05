Sábado 'gordo' na Liga 3: siga todas as decisões em direto

há 4 horas 11:30

Fase de permanência/descida

A Série 3 da fase de permanência/descida vai fechar este sábado ‘gordo’ e logo com dois pratos fortes. Sporting B e V. Setúbal lutam para ficarem na Liga 3 e ambos dependem apenas de si, apesar de o Oliveira do Hospital estar no primeiro lugar. Mas vamos por partes.



Os leões, que se vão apresentar com dois ‘reforços’ – Dário Essugo e Fatawu descem da formação principal para tentarem salvar a equipa B –, recebem o Real e sabem que, em caso de vitória, garantem a permanência. Mesmo se não pontuar, o Sporting B pode aguentar-se, caso o O. Hospital dê uma ajuda frente ao Vitória, sadinos que, se ganharem por dois golos (perdeu por 2-0 na 1ª volta), saltam para cima dos beirões, devido à diferença de golos, e salvam-se. Ambos estes jogos têm entrada gratuita, sendo que em Alcochete é só para sócios.



Já o Varzim também só depende de si, pois se bater o Fafe garante a permanência. Contudo, se empatar e o São João de Ver ganhar, desce devido ao confronto direto – derrota e empate.



Por fim, na Série 2, o Anadia recebe o Paredes, adversário que tem mais três pontos. Por isso, os visitantes só não podem perder, até porque se saírem derrotados... descem por causa do confronto direto.