Varzim punido a um jogo à porta fechada devido a inscrição indevida de Tiago Margarido

O Conselho de Disciplina (CD) - secção não profissional da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou o Varzim a um jogo à porta fechada e a uma multa de 2.550 euros devido à inscrição indevida de Tiago Margarido, na época passada, como treinador-adjunto de Daniel Barbosa, considerando provado que o técnico de 34 anos, agora ao comando do Nacional, desempenhava as funções de treinador principal.O processo decorreu após acusação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que alegou que "a contratação do arguido Tiago Margarido [tem o Grau II de treinador de futebol] como treinador-adjunto visava contornar a falta de habilitações mínimas legais e regulamentares para poder ser contratado e inscrito como treinador principal e, paralelamente, a contratação do arguido Daniel Barbosa [com o Grau III] como treinador principal visou contornar a falta de habilitações mínimas legais e regulamentares do arguido Tiago Margarido para ser contratado e inscrito como treinador principal".Tiago Margarido foi punido com 30 dias de suspensão 153 euros de multa, Daniel Barbosa foi suspenso por doze dias e 51 euros de multa.