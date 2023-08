O Benfica colocou esta quinta-feira à venda mais bilhetes para o encontro com o Estrela da Amadora, sábado, no Estádio da Luz, a partir das 20 horas. A venda, como sublinham os encarnados, é exclusiva a sócios com as quotas em dia.O clube da Luz havia informado que os bilhetes estavam temporariamente esgotados, mas que aguardava pela "libertação de lugares não utilizados pelo clube adversário", o que veio a acontecer.O Benfica mede forças com o Estrela em partida a contar para a 2.ª jornada da Liga Betclic, depois de ter perdido na ronda inaugural do campeonato frente ao Boavista (3-2)