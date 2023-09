Dinamarqueses voltam a apontar Oliver Rose-Villadsen ao Benfica

Nome que no mês de agosto foi colocado como alvo do Benfica pela imprensa nórdica , o lateral direito Oliver Rose-Villadsen voltou esta sexta-feira a ser apontado ao clube da Luz, agora pelo site 'BT'. A informação foi adiantada no podcast 'Transfervinduet', no qual foi referido que os encarnados continuam a seguir atentamente os passos do dinamarquês do Nordsjælland, numa ótica de ter um concorrente à altura para o compatriota Alexander Bah. Com 21 anos, Rose-Villadsen tem vínculo com o Nordsjælland até 2025 e esta temporada tem já 12 jogos disputados, com 2 golos e 1 assistência no seu registo.Lembre-se que o Benfica fez recentemente negócio com o clube dinamarquês, primeiro com a compra de Andreas Schjelderup e, no mais recente mercado de verão, o empréstimo do mesmo jovem avançado.