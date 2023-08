Lateral-direito do Nordsjaelland apontado ao Benfica

O Benfica tem na mira Oliver Villadsen, lateral-direito do Nordsjaelland, segundo o jornal dinamarquês Tipsbladet. Ao que Record apurou, o internacional sub-21 pela Dinamarca foi, de facto, observado pelas águias.Avaliado em 2,5 milhões de euros pelo portal Transfermarkt e formado no Nordsjaelland, Villadsen foi colega de Schjelderup durante duas temporadas e meia. É um habitual titular do vice-campeão dinamarquês, sendo que na época passada anotou três assistências em 35 jogos. Nesta época leva nove partidas, tendo marcado um golo.As águias continuam à procura de uma alternativa para Alexander Bah, o unico lateral-direito de raiz no plantel principal. O central João Victor foi adaptado durante a pré-época, mas não convenceu Roger Schmidt. Aursnes, que tem sido pau para toda a obra, é outra opção de recurso para o técnico.Nesse sentido, Khellven, lateral do Ath. Paranaense, é outro jogador na órbita das águias, como o nosso jornal já noticiou, mas o CSKA Moscovo é outro clube interessado e está adiantado na corrida.