«É assim que te quero, amigo!»: Otamendi comenta alegria de Di María no treino do Benfica

Ángel Di María recorreu esta sexta-feira às redes sociais para partilhar um momento de boa disposição no treino do Benfica durante o estágio em Inglaterra, numa publicação que, além dos comentários dos adeptos, contou ainda com mensagens de Otamendi e de Jorgelina Cardoso, a mulher do craque."Continuamos a trabalhar com alegria", escreveu Di María no Instagram, na legenda de uma fotografia onde aparece a sorrir durante a sessão."É assim que te quero, amigo!", respondeu Otamendi, que volta assim a encontrar o compatriota pouco tempo depois do Mundial'2022, onde se sagraram ambos campeões do mundo pela Argentina."Que lindo meu amor, sempre com esse sorriso e alegre, a fazer o que amas", destacou a mulher de Di María, Jorgelina Cardoso.Refira-se que o craque argentino foi um dos jogadores que marcou presença no estágio do Benfica em Inglaterra, onde as águias venceram o primeiro teste de pré-temporada diante do Southampton (0-2)