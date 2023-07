O onze do Benfica para o jogo com o Feyenoord

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já é conhecido o onze do Benfica para o particular com o Feyenoord , o último ensaio dos encarnados antes da Supertaça.A partida disputa-se na Holanda, a partir das 15 horas, e Roger Schmidt escolheu os seguintes jogadores para alinharem de início: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Jurásek, Aursnes, Kökçü, Di María, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.