Benfica-Feyenoord, em direto

há 2 horas 12:00

Schmidt: «Ainda é uma interrogação se Gonçalo Ramos fica»



Rui Minderico

De referir que a equipa viajou ontem, depois de Roger Schmidt ter falado pela primeira vez aos jornalistas, desde que arrancaram os trabalhos da nova temporada. O técnico mostrou-se satisfeito com o plantel que tem à disposição, nomeadamente com a chegada de Di Maria e Kökçü, mas admitiu que ainda poderá vir a perder jogadores, entre eles Gonçalo Ramos: "Não tenho garantias, isso faz parte da filosofia do Benfica. Ainda é uma interrogação se ele fica para a próxima temporada. Se pudesse escolher, queria ficar com ele. Mas sou realista", registou Schmidt em conferência de imprensa.



De resto, não é só para Gonçalo Ramos que o mercado ainda está aberto. Há outros jogadores cujo futuro no Benfica ainda não está garantido, como é o caso de Chiquinho, médio que tem sido sondado por vários emblemas.