Arne Slot e o interesse do Benfica em Santiago Giménez: «Até o mercado fechar...»

Arne Slot está preparado para perder Santiago Giménez, jogador do Feyenoord, que está na agenda do Benfica, caso Gonçalo Ramos deixe as águias. Em conferência de imprensa, o treinador do emblema holandês referiu que está já habituado a ter vários emblemas interessados nos seus jogadores."Infelizmente, somos um clube que tem sempre jogadores a despertar o interesse e o mercado ainda está aberto. Sabemos que tudo pode acontecer no futebol. Os outros clubes percebem que há aqui bons jogadores e até o mercado fechar temos de estar preparados", atirou o treinador, assinalando ainda a homenagem a Kökçü, jogador que deixou o Feyenoord para rumar à Luz este verão: "Ele Mereceu esta homenagem. É um excelente jogador e uma excelente pessoa".Sobre a forma como conseguiu travar o Benfica, Slot considerou que o segredo é "muito trabalho e a qualidade da equipa".