Kökçü em lágrimas no regresso a casa do Feyenoord: «Espero encontrar-vos na Liga dos Campeões»

Kökçü foi homenageado este domingo pelo Feyenoord, seu antigo clube, recebendo um ramo de flores e um quadro. O reforço do Benfica, que esteve 11 anos no clube de Roterdão, não escondeu a emoção sob uma forte ovação, com o estádio de pé."Olá, campeões. Não esperava emocionar-me tanto. Espero encontrar-vos na Liga dos Campeões. E que continuem a ganhar títulos", afirmou no relvado para as bancadas antes do último jogo de pré-época dos encarnados que se joga a partir das 15 horas em Roterdão (para seguir aqui ).