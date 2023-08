Roger Schmidt e as críticas a Vlachodimos: «Tento ser sempre muito honesto nas minhas opiniões»

Roger Schmidt voltou a ser questionado esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, sobre Vlachodimos, com quem teve uma discussão antes do jogo com o Estrela da Amadora. "Já disse tudo sobre esse assunto. Já falei sobre isso na conferência de imprensa passada, depois do jogo, e está tudo bastante claro"."Tento ser sempre muito honesto nas minhas opiniões sobre jogadores e jogos. Não importa a posição do jogador, não é um problema para mim falar sobre isso. Não houve uma crítica à pessoa, apenas ao que aconteceu no jogo. Podemos sempre falar sobre momentos que acontecem nos jogos, e isso é completamente normal. Também o faço quando analisamos os jogos. Estamos no Benfica, somos profissionais e todos os que querem jogar têm de estar no seu melhor nível. O Benfica foi campeão na época passada mas isso não traz vantagens para esta época, temos de mostrar que somos capazes novamente. É esse o meu estilo, honesto"."Não vou falar sobre cada jogador agora, vou dizer algo mais geral. Estamos a uma semana do fecho do mercado e estas coisas são sempre muito difíceis. Há sempre muitos rumores com vários jogadores, alguns não jogaram o suficiente e se calhar pensam em sair, alguns agentes podem querer que os seus jogadores saiam para fazerem dinheiro. O meu trabalho é estar completamente focado no que tem de ser feito e o objetivo é vencer amanhã. Temos 22 jogadores disponíveis, três guarda-redes e isso é bom. Há sempre coisas a acontecerem nos bastidores e claro que pequenos ajustes ainda podem ser feitos. Não há garantias, tal como não havia que Gonçalo Ramos acabaria por ficar, por exemplo. Já ganhámos a Supertaça e queremos disputar todas as outras competições. Para isso, precisamos de um plantel de topo. Claro que há jogadores mais insatisfeitos porque não jogaram nos primeiros três jogos. Neste momento estão todos aptos, a situação é essa. O que vejo é que os meus jogadores estão completamente focados no treino, o ambiente é excelente. O Benfica venceu a Supertaça, jogou bem, e acho que também o fez contra o Boavista, fizemos tudo para vencer. Todos os jogadores estão concentrados e temos muitos jogadores bons no banco que têm de estar preparados. O treinador está feliz com a atitude dos jogadores e é normal haver sempre ruído à volta do clube. Isso não nos vai afetar".