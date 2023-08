Notícia Record: Vlachodimos afastado da convocatória após discussão com Schmidt

A titularidade de Samuel Soares na baliza do Benfica no jogo desta noite com o Estrela da Amadora causou uma enorme surpresa junto dos adeptos mas resultou de uma discussão de Odysseas Vlachodimos, o habitual titular da baliza das águias, com o treinador Roger Schmidt.

Ao que Record apurou, o internacional grego decidiu conversar com o técnico esta manhã, dizendo-lhe que não gostou do que este tinha dito na conferência de imprensa da véspera. A conversa aqueceu e, depois de uma troca de argumentos, Schmidt decidiu riscá-lo da convocatória, mandando-o para casa.



Sem Vlachodimos, o alemão optou por dar a titularidade a Samuel Soares, pois considera que é cedo para lançar o ucraniano Anatoliy Trubin, reforço para esta temporada, no onze. Daí a opção pelo jovem português, que fez quatro jogos na pré-temporada, num total de 225 minutos, e ficou no banco nos dois encontros oficiais disputados pelas águias esta época.



A decisão de Schmidt surge um dia depois de uma conferência de imprensa em que foi particularmente crítico com a prestação de Vlachodimos no encontro com o Boavista, no Estádio do Bessa.



[Notícia editada às 20h44]