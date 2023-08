Supertaça vale multa de 7.650 euros ao Benfica

O comportamento incorreto dos adeptos do Benfica na Supertaça, frente ao FC Porto, valeu uma multa de 7.650 euros ao emblema da Luz. Na base deste castigo está o lançamento de tochas, petardos e até os insultos dirigidos a Pepe, na altura em que este foi expulso, na reta final do encontro.De acordo com o mapa de castigos, as águias foram multadas em 2.550 euros, pelo o "arremesso para dentro do terreno de jogo de duas tochas vindas do topo norte, onde se localizavam adeptos afetos à equipa" benfiquista, o que levou à "a intervenção do corpo de bombeiros presentes no jogo para a retirada das mesmas". Tal aconteceu "entre o minuto 62:20 e 63:10" e, mesmo que os engenhos pirotécnicos não tenham atingido ninguém, obrigaram à interrupção da partida.Os restantes 5.100 euros devem-se a petardos e potes de fumos que rebentaram na zona afeta a adeptos do Benfica, mas também a insultos dirigidos a Diogo Costa e a Pepe. "Aos 63 e aos 96 minutos de jogo, adeptos da bancada exclusivamente dedicada à equipa do Benfica entoaram em coro "filhos da p..." quando o guarda-redes da equipa do FC Porto se preparava para repor a bola em jogo. Após o jogador N.º 3 da equipa B, Sr. Kepler Ferreira [Pepe], ser expulso aos 89 minutos, quando se dirigia para os balneários e passando junto ao 4º árbitro despiu a camisola e mostrou-a em direção aos adeptos da equipa do Benfica, estes reagiram de forma exaltada com assobios e gestos de índole agressiva (piretes, punhos fechados, braços a gesticular)", pode ler-se no comunicado que revela os castigos resultantes da partida que terminou com o triunfo dos encarnados, por 2-0 , diante do FC Porto.