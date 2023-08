Todos os contornos do negócio: Gonçalo Ramos vai ser emprestado ao PSG com compra obrigatória

A saída de Gonçalo Ramos do Benfica para o PSG vai concretizar-se nas próximas horas. Nesta altura, o acordo está apenas preso apenas por algumas burocracias. Apesar do clima instável no PSG (A Cadena COPE e a 'Marca' adiantaram quinta-feira que o treinador Luis Enrique estará a ponderar deixar o clube ), as negociações prosseguem.Os clubes preparam toda a documentação num negócio que contempla um empréstimo com obrigatoriedade de compra no final da época, de 65 M€, mais 15 M€ por objetivos, como Record adiantou quarta-feira em exclusivo O acordo será feito desta forma para que o PSG possa cumprir as regras do fair play financeiro. De resto, o avançado continua a treinar no Benfica, mas tem sido resguardado por prevenção.