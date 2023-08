'Bomba' no PSG: Luis Enrique estará a ponderar deixar o clube

Notícia bombástica vinda de Espanha. Segundo adiantam a Cadena COPE e a 'Marca', Luis Enrique está a ponderar seriamente deixar o comando técnico do Paris SG, poucas semanas depois de ter assumido a formação francesa. De acordo com as informações dos espanhóis, o treinador espanhol estará cada vez mais farto do ambiente de conflito interno, nomeadamente pela situação em torno de Kilian Mbappé e também pela possível saída de Luís Campos , e estará também ele a ponderar bater com a porta ainda antes da época começar.Segundo as duas publicações, a gota de água terá sido precisamente o rumor da saída de Luís Campos, que agradou um sentimento de mal-estar que se tinha intensificado por sentir-se quase como o 'moço dos recados', ao deixar Mbappé fora da convocatória para a digressão no Japão por indicação da direção. Por outro lado, Luis Enrique também ficou incomodado do ponto de vista pessoal com a eventual saída do português, já que chegou ao PSG pelas mãos deste e é com ele que está a construir o plantel da nova temporada - "uma equipa de jogadores e não um álbum de cromos", escreve a 'Marca'.Luis Enrique, refira-se, tem contrato com o Paris SG até 2025.