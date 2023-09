Trubin: «Estrear-me por um clube como o Benfica será o momento mais feliz»

Atualmente concentrado na seleção ucraniano que disputa jogos de qualificação para o Europeu do próximo ano, Anatoliy Trubin continua a ter o Benfica no pensamento e a vontade é clara: estrear-se o mais rápido possível. Em conversa com o canal de Youtube 'VZBIRNA', o jovem guarda-redes admitiu ainda ter passado por dias complicados assim que aterrou na capital portuguesa, mas que agora tudo corre de feição."Para ser sincero, a primeira semana foi muito dura, porque era tudo novo para mim. Havia muito stress, era tudo diferente, uma nova equipa, uma língua diferente, um treinador diferente e táticas diferentes. É tudo diferente, por isso leva tempo a adaptar, mas agora já vejo progresso no jogo, no ponto de vista psicológico e até em certas tarefas domésticas", partilhou o guardião, que neste primeiro relato mostra-se encantado com Lisboa: "É uma cidade muito agradável. Gostei porque o oceano por perto, tem muito sol, é tudo tão brilhante. Claro que não vi tudo, mas o que vi impressionou-me".De resto, Trubin volta a assumir a ansiedade pela sua estreia de águia ao peito . "A transferência para o Benfica dá-me motivação. Vejo que é possível trabalhar ainda melhor, ser melhor e avançar para um novo campeonato. Quero muito estrear-me, não nego. Estrear-me por um clube assim será o momento mais feliz para mim. Sei que as exigências são novas, mas estou a tentar aproveitar a chance passo a passo".Por fim, na mesma conversa, o guardião revela estar a ser ajudado a ambientar-se à capital portuguesa com a ajuda de alguns ucranianos. "Tenho alguns contactos, com ucranianos que também vivem em Lisboa. Estou a adaptar-me passo a passo. O primeiro que disse que me ajudava foi o nosso treinador de guarda-redes Rustam Khudzhamov, porque também vive lá e ajudou-me em algumas coisas. O Andrey Pyatov também me disse que conhece algumas pessoas que viviam em Kharkov."