Boavista mostra estado do relvado do Bessa antes do jogo com o Benfica

O Boavista partilhou, esta quinta-feira, uma imagem do estado do relvado do Bessa antes do jogo com o Benfica (segunda-feira, pelas 20h45), poucos dias depois da Liga Portugal ter decidido interditar a utilização do mesmo para qualquer efeito graças aos problemas apresentados nas últimas semanas.Recorde-se que o Boavista informou, nos últimos dias, que "não serão permitidos adereços do Benfica nas bancadas do Estádio do Bessa, com exceção da zona alusiva aos adeptos do clube visitante (Topo Norte)".Os bilhetes para a partida já estão à venda