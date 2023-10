Petit e os últimos acontecimentos no Bessa: «Claro que não nos passa completamente ao lado»

Petit já fez a antevisão do jogo com o Moreirense que abre a 8.ª jornada da Liga Betclic, amanhã, em Moreira de Cónegos, a partir das 20h15. O treinador do Boavista obviamente não fugiu ao tema dos acontecimentos dos últimos dias, em que a equipa chegou a ser impedida de realizar o habitual treino de recuperação, após o jogo com o Famalicão, em função da greve dos funcionários , que protestaram os ordenados em atraso."Claro que é sempre complicado, mas é como já disse anteriormente, tentamos passar ao lado. Só podemos controlar o nosso treino e a evolução é constante. Queríamos fazer esse treino, até porque era uma semana mais curta, pois vamos jogar já amanhã com o Moreirense. Não houve, mas depois preparamos na mesma a equipa da melhor maneira possível dentro do que esperamos para o jogo. Claro que não nos passa completamente ao lado, mas estamos aqui para dar continuidade ao que temos feito", reagiu Petit, registando ter "a equipa preparada para reagir aos dois últimos jogos", mas deixando também uma opinião muito favorável em relação ao Moreirense."Vamos defrontar um adversário com muita qualidade, uma equipa que está a fazer um excelente início de época, em que teve três derrotas, mas que foram contra o FC Porto, Sp. Braga e Sporting. Ganhou os dois últimos jogos e não tem sofrido golos. O Moreirense tem os processos muito bem definidos, mas analisámos bem isso tudo e preparámos bem o jogo, dentro do que temos feito. Vamos encarar este como os outros, num campo muito difícil, mas contamos também com os nossos adeptos a quem faço aqui um apelo para que compareçam em massa para apoiar a equipa e ajudar-nos a voltarmos às vitórias, pois é isso que todos queremos."O treinador dos axadrezados registou ainda que César, Pedro Malheiro e Ibrahima vão continuar de baixa devido a problemas físicos, num jogo em que não pode contar com Tiago Morais, a cumprir castigo, mas em que já terá o regresso do capitão Seba Pérez.