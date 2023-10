Novo treino cancelado no Bessa: agora devido a greve dos funcionários do estádio

O treino deste domingo do Boavista foi cancelado devido a greve dos funcionários do Estádio do Bessa, confirmou. Uma situação que surge depois do treino matinal de sábado também ter sido cancelado , aí por protesto dos médicos do clube.A situação salarial dos médicos foi regularizada a tempo do encontro com o Famalicão, sendo que agora são os funcionários que reclamam de atrasos salariais.