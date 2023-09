SAD do Boavista paga salários em atraso à equipa médica para não falhar jogo com o Famalicão

A SAD do Boavista pagou este sábado os salários em atraso aos elementos do departamento médico, apuroujunto de fonte axadrezada. A situação ficou regularizada depois de os clínicos terem recusado marcar presença no habitual treino matinal realizado em dia de jogo, levando ao seu cancelamento.Com o pagamento das verbas reclamadas, cumprindo-se assim o compromisso assumido pelo presidente Vítor Murta de pagar até ao fim deste mês, a SAD assegura a presença de elementos da equipa médica no duelo desta tarde frente ao Famalicão, pelas 18 horas, evitando assim uma derrota por falta de comparência, já que não se poderia apresentar na partida sem um médico.Este é mais um episódio que retrata o período financeiramente conturbado do Boavista, que o próprio presidente Vítor Murta já reconheceu publicamente. Recorde-se que, durante o verão, Reggie Cannon rescindiu unilateralmente alegando salários em atraso.