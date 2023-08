Petit: «Esperamos um Portimonense muito forte»

O Boavista defronta este sábado (20h30) o Portimonense, depois do arranque de campeonato marcado pela vitória sobre o Benfica. Apesar do início promissor, Petit deixou um recado aos jogadores para não perderem o foco no embate em Portimão, pelas dificuldades esperadas."Tem um treinador experiente que quer retificar o resultado menos positivo em Barcelos. Tive a oportunidade de ver o jogo e a imagem que deixaram não é a que o treinador quer. Por isso, esperamos um Portimonense forte, mas estamos focados no nosso trabalho e no processo de jogo. Estudámos bem o Portimonense, poderá haver uma ou outra mexida, mas estamos focados no que podemos fazer. Se fizermos o que conseguimos no último jogo, acredito que podemos sair com um bom resultado"."Serviu para recuperar os jogadores depois de um jogo muito exigente e mantê-los o melhor possível. Serviu para motivá-los e preparar o jogo com o Portimonense, que quer mudar a sua imagem"."Chegou na época passada, num contexto diferente, estava emprestado e fez poucos jogos, porque apanhou o Yusupha num bom momento. Mas ele aprendeu muito connosco. É sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Fez um bom jogo contra o Benfica, contamos com o miúdo para nos ajudar"."Temos de estar preparados para os minutos. Fomos os últimos a jogar nesta jornada e vimos que houve períodos de compensação alargados em quase todos os jogos. Temos de ver as substituições e as paragens, são 15 minutos e isso é muito tempo. Tem de existir um equilíbrio, espero que seja assim até ao final da época e não apenas no início".