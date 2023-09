Filipe Martins prevê equilíbrio: «Rio Ave não será, em nada, mais fácil que os outros»

Último dia de mercado e Filipe Martins, apesar da incerteza até ao fecho das transferências, surgiu tranquilo na conferência de antevisão ao jogo com o Rio Ave marcado para as 15h30 de sábado, em Rio Maior.Ante o desafio de se pronunciar sobre casos concretos a horas do fecho do mercado, o técnico do Casa Pia demonstrou essa serenidade."Sim, o Lelo e o Godwin ainda estão connosco e estão convocados para este jogo. Até ao final do dia, sabemos que tudo pode acontecer. Mas seja qual for o cenário, estou tranquilo. Se eles ficarem, sinto da parte deles total comprometimento, se algum deles sair, sinto também os jogadores que estão preparados para a posição deles completamente prontos para os substituir, se isso tiver de acontecer. Sinceramente, é um tema que não me tira muito o sono", garantiu.Face à eventualidade de algum frenesim nas últimas horas do mercado de transferências, Filipe Martins assegurou: "O meu dia vai ser seguramente tranquilo e com o foco no jogo de amanhã com o Rio Ave. Tenho total confiança nas pessoas que estão à frente desse processo, portanto vai ser um dia perfeitamente normal. Acredito que os jogadores possam, eventualmente, estar um pouco mais ansiosos, mas a mim não influi em nada naquilo que é o meu dia a dia normal. Agora, como é óbvio, há sempre aquela tendência de querer que o mercado feche, para que as coisas estabilizem e não haja tantos pontos de interrogação no ar, apesar da sabermos que há outros mercados que fecham um bocadinho mais tarde e que, a nível de saídas, nunca está fechado realmente nesta altura. Mas se calhar até temos de nos focar mais em entradas do que propriamente em saídas."Colocando o foco no jogo com o Rio Ave, 14.º classificado, com três pontos em outros tantos jogos, o técnico do Casa Pia, no 7.º lugar, com mais um ponto que o adversário, entende que esta partida possa ser encarada como um desafio mais acessível do que o empate (1-1) conseguido na última ronda no Bessa, ante o Boavista, por exemplo."Mais tranquilo? Longe disso. O Rio Ave é uma equipa muito competente, muito bem orientada pelo Luís Freire, que traz uma estrutura de trás. Acho até que o facto de estarem impedidos de inscrever jogadores acaba por fortalecer ainda mais o seu grupo de trabalho e de os unir ainda mais, porque acaba por ser uma dificuldade que o próprio Luís deve utilizar como fator motivador. Não será, em nada, mais fácil do que qualquer um dos outros jogos. Pelo contrário. Até pela identificação que existe entre mim e o Luís. Conhecemos muito bem as ideias um do outro, vamos tentar ‘enganar’ um bocadinho em pequenos pormenores (seguramente, é aquilo que ele também irá fazer), mas foram sempre muito equilibrados, os embates entre Casa Pia e Rio Ave, e amanhã vai poder cair para qualquer dos lados, porque são duas equipas muito competentes e têm muita qualidade. Nós também estamos muito confiantes no que temos vindo a fazer, estamos atrabalhar bem, os jogadores estão a crescer cada vez mais e acreditamos que amanhã temos uma palavra a dizer na discussão dos três pontos", perspetivou.Já quanto ao execelente momento de forma de Clayton, que leva uma mão cheia de golos nos cinco jogos disputados, Filipe Martins não desarmou e explicou a evolução do avançado de 24 anos. "O principal responsável pelo momento que está a viver, é ele próprio. O ano passado foi de adaptação, a uma realidade e mentalidade de treino e competição diferente. Este ano, percebeu qual seria o caminho para dar a volta à situação que ele viveu no ano passado, de passar de titular para o banco e, em alguns jogos, nem sequer entrar, porque na altura eu achava que ele estava em terceiro lugar na hierarquia. Fizemos ver-lhe que perdendo dois, três quilos, podia ser muito melhor jogador, muito mais ágil, encarou isso como um desafio, respondeu muito bem. A atitude, a mentalidade e o profissionalismo que tem demonstrado são exemplares e julgo que está a começar a colher os frutos disso. Sinceramente, acho que isto é o início de algo que pode ser muito bom para a carreira dele e muito bom para a nossa equipa", rematou o técnico.