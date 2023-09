Liga Betclic volta a ser transmitida em França: Benfica-FC Porto marca início das transmissões

Football #LigaPortugalBetclic à partir de ce soir sur @beinsports_FR avec le Classico à 21h15 @SLBenfica vs @FCPorto avec au ? @pguillou42 @ebarrere70 #SLBFCP Toutes les semaines l’intégralité des rencontres du SL Benfica, FC Porto et Sporting CP — Florent Houzot (@florenthouzot) September 29, 2023

O campeonato português vai voltar a ter transmissão televisiva em solo francês. Depois de seis rondas nas quais nenhuma partida da Liga Betclic foi emitida em França - depois do término do acordo com a RMC Sport -, a jornada 7 marcará o retorno das emissões, a começar já esta sexta-feira com o Benfica-FC Porto, antes de no sábado ser também transmitido o Farense-Sporting.Os direitos para França, um país que como é sabido tem uma forte comunidade portuguesa, foram adquiridos pela beIN SPORTS, emissora que, segundo adiantou o diretor Florent Houzot, garantirá não só a transmissão dos jogos dos três grandes mas também, sempre que possível, do Sp. Braga.