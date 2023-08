Pedro Proença destaca sucesso da campanha 'O Futebol és Tu': «Números deixam-nos orgulhosos»

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para destacar o sucesso da campanha 'O Futebol és Tu' na 1.ª jornada da Liga Betclic, referindo que os números são motivo de orgulho mas não servem para deslumbramentos. Esta iniciativa, refira-se, foi lançada pela Liga Portugal para aproximar ainda mais os adeptos e estimular o seu regresso aos estádios em 2023/24."O lema escolhido pela Liga Portugal para 2023-24 diz tudo. Porque não há Futebol sem Adeptos. Porque sem Adeptos o Futebol não faz, sequer, sentido. Porque os Adeptos são a verdadeira alma do Futebol.O nosso foco principal tem, pois, de ser eles: os Adeptos! Foi para o Adepto e pelo Adepto que lançámos a campanha ‘O Futebol és Tu’, pensada com o único objetivo de promover o regresso do público e das Famílias aos estádios. Foi para o Adepto e pelo Adepto que reduzimos em 50 por cento o valor dos bilhetes da Allianz CUP. Foi para o Adepto e pelo Adepto que estabelecemos uma parceria com o Continente que ao longo da época disponibilizará 200 mil ingressos a preços mais acessíveis, a que acrescem vantagens em Cartão Continente. Foi para o Adepto e pelo Adepto que pensámos um conjunto de iniciativas que tornarão mais atrativa a experiência que vivenciam quando se deslocam a um estádio.Hoje, concluídos os jogos da primeira jornada das duas competições profissionais, podemos dizer que os Adeptos – aqueles que realmente importam – responderam de forma claramente afirmativa ao desafio que lhes propusemos.Na Liga Portugal Betclic, a ronda inaugural alcançou a terceira maior Taxa de Ocupação de que há registo – a maior de sempre na 1.ª jornada da competição sem que pelo que menos dois de entre FC Porto, Sporting e Benfica jogassem em casa – e foram vários os jogos que decorreram com lotação esgotada ou muito perto disso.Números ainda mais expressivos foram conseguidos na Liga Portugal SABSEG, competição em que foi batido o recorde a nível de Taxa de Ocupação dos estádios, com 36,29 por cento, uma extraordinária subida de 10 por cento em relação a 2022-23.Os números deixam-nos orgulhosos mas não nos deslumbram. Sabemos do desafio que temos pela frente. Mas na Liga Portugal não fugimos dos desafios. Enfrentamo-los sem receios e com muita ambição. E continuaremos a trabalhar para garantir todas as condições necessárias para garantir que 2023-24 seja histórica. Seja a época do Adeptos. Porque só com eles o Futebol faz sentido".